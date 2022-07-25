Два человека погибли и 32 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

12:00, 25 июля 2022, ПАИ

За минувшую неделю в Псковской области произошло 23 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли два человека, а 32 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Всего с 18 по 24 июля сотрудники Госавтоинспекции области пресекли 1 618 административных правонарушений. Они также выявили 45 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, в том числе за повторную езду пьяными – шесть.

Кроме того, за данный период проверено 318 автобусов, пресечено пять правонарушений, совершённых водителями автобусов.