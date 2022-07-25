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Общество

Проблему водоснабжения в деревне Чернуха Невельского района устранят в ближайшее время

Житель Псковской области Александр Сертаков оставил на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обращение по поводу отсутствия воды и еды в деревне Чернуха Невельского района. Глава Невельского района Олег Майоров в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации заверил, что проблему с водой решат уже в ближайшее время, а заявление по поводу отсутствия еды назвал спекуляцией.

По словам псковича, сейчас в населенном пункте живут пенсионеры — Татьяна Иванова и Валерий Иванов с внуком. Татьяна Иванова родилась и выросла в этой деревне, «считая это место своим домом».

«Больше недели в деревне не работает единственный продуктовый магазин. Пару раз приехала передвижная лавка с хлебом, сейчас не ездит и она. У пенсионеров нет хлеба, нет сахара, нет муки и многих других важных продуктов. Скоро закончится и зерно с макаронами. Кроме этого, перекрыта водонапорная башня и уже около недели нет воды в деревне. Интернета, к слову сказать, там тоже практически нет, связь практически не ловит», - написал Александр Сертаков.

Олег Майоров рассказал, что водонапорная башня ремонтируется уже 10-й день. Ремонт затрудняет тот факт, что башня находится на возвышенности и сразу заменить с помощью крана насос на новый не получалось. Но позже его все же установили. Как только насос заработал и дал давление в сети водоснабжения, то на одном из участков случился прорыв трубы. Сейчас нужно будет заменить этот участок, сказал глава муниципалитета.

«Мы каждый день работаем с этим объектом. В связи с тем, что он удален и ситуация тяжелая, то администрация района не может оперативно принимать решения», - отметил Олег Майоров.

По поводу отсутствия еды Олег Майоров подчеркнул, что Чернуха – крупная деревня и там есть стационарный магазин, но его сотрудника привлекли к небольшой административной ответственности. После этого магазин закрылся, но еду можно свободно приобрести в соседнем населенном пункте — в Опухликах, деревня находится в пяти километрах.

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