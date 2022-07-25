Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в четырёх районах Псковской области

13:11, 25 июля 2022, ПАИ

В Псковской области дорожная полиция задержали нетрезвых водителей, который ранее подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

22 июля в Великолукском районе задержали двоих нетрезвых водителей, которые управляли автомобилями Volkswagen и «Лада-Калина». В Порхове вечером 23 июля на Мельничной набережной на скутере ехал пьяный 43-летний местный житель.

В Островском районе в тот же день на дороге Остров – Вышгородок полицейские остановили для проверки ВАЗ-2107, за рулём которого находился 25-летний житель Островского района. Он тоже был в состоянии алкогольного опьянения. 24 июля по деревне Вашки Пыталовского района за рулём Daewoo ехал нетрезвый 36-летний житель Пыталовского района.

Обстоятельства произошедшего уточняются.