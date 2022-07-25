85-летие отметил ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Анатолий Попелянский

13:46, 25 июля 2022, ПАИ

85-летие отметил ветеран уголовно-исполнительной системы Псковской области Анатолий Попелянский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Поздравить ветерана на дом приехали сотрудники Великолукского следственного изолятора № 2. Именно в этом учреждении на протяжении долгого времени Анатолий Попелянский трудился в должности фельдшера, оказывая медицинскую помощь не только преступившим закон, но и тем, кто ему служит.

В адрес юбиляра прозвучали пожелания здоровья, долголетия и бодрости духа, слова благодарности за службу и опыт, которым он делится с молодым поколением и в настоящее время. В дополнение к поздравлениям ветерану вручили памятный подарок – коллаж из фотографий, отражающих его профессиональный путь.

«Анатолий Васильевич - наша гордость и желанный гость в учреждении. Мы всегда рады встрече с ним. Это пример абсолютной преданности выбранному делу, человек долга и чести, готовый прийти на помощь в любой момент», – отметил начальник отдела кадров и работы с личным составом СИЗО-2 Константин Дроздов.