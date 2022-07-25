Сбежала в Псков: Как в Латвии травят тех, кто поддерживает Россию

17:06, 25 июля 2022, ПАИ

Власти Латвии активно практикуют политические репрессии, запугивание и травлю в отношении русскоязычного населения и тех, кто выражает поддержку России. «Первый Псковский» взял эксклюзивное интервью у жительницы Латвии, которой из-за преследований буквально пришлось бежать из страны.

Псковское агентство информации подготовило текстовый вариант эксклюзивного интервью с Викторией Матуле.

Становится все хуже и хуже

- Добро пожаловать в Россию! Расскажи пожалуйста, как обстоит ситуация сейчас в Латвии? Насколько все плохо по отношению к русскоязычному населению?

- Спасибо. С каждым новым днем становится все хуже и хуже. Я сама лично столкнулась с травлей, когда начала снимать видео в TikTok и рассказывать про события военной спецоперации. Я это делала, потому что многие люди просто не знают, что происходит. Они верят в истории про изнасилованных детей, про унитазы. Поэтому я посчитала своим долгом отстоять нашу честь, потому что я русская. После этого было очень много негативных комментариев разных. Меня называли «путинской подстилкой» - это самое популярное высказывание.

- И угрозы были?

- Да, часто и всякие разные.

- Я правильно понимаю, что это было из-за одного ролика? Или это именно из-за высказываний?

- Ну, я много роликов снимала, и под всеми много чего писали. Люди писали, чтобы я ходила и оглядывалась, что меня в тюрьму посадят и всякое такое. Были также угрозы физической расправы. Я знаю, что я не одна получаю комментарии, потому что все мои знакомые, которые рассказывают в социальных сетях о том, что происходит на Украине на самом деле, тоже сталкиваются с таким негативом.

- Ты говорила, что посчитала важным как-то донести информацию. Почему у тебя возникло это чувство? Ты была одинока в этом решении или тебя кто-то поддержал?

- Изначально меня никто не поддерживал. Я просто решила, что буду это делать, потому что это моя позиция. Я считаю, что поступаю правильно.

Они подкидывают дрова в огонь

- Скажи, вот эта травля, которой подвергается русскоязычное население Латвии, она исходит со стороны властей или населения?

- Русофобия, мне кажется, в первую очередь исходит со стороны правительства, они постоянно подначивают своими высказываниями. Вы, возможно, видели или слышали, как многие депутаты делают заявления по ситуации. Например, один из депутатов высказался насчет 9 и 10 мая в своем «Твиттере», что тех, кто пришел возлагать цветы, нужно оградить забором и выпускать только тех, кому посольство России купит билет в Москву. Такое происходит постоянно. Они только и делают, что подкидывают дрова в огонь и сеют раздор в обществе.

- То есть они, в принципе, одобряют дискриминацию?

- Да.

- Скажи, разрешают ли говорить на русском языке в Латвии?

- Я снимаю видео на русском и часто мне пишут, что я должна говорить на латышском. Спрашивали, почему я говорю на русском. У меня есть видео, где я пришла к памятнику в цветах флага России, нас пыталась задержать полиция. Это видео распространилось по социальным сетям, и меня стали спрашивать, почему я с полицией говорю на русском. Я очень хорошо знаю латышский язык, даже лучше, чем многие латыши. Когда начались гонения на русский язык, я из принципа начала говорить на русском языке.

- А как они это обосновывают, немного непонятно. Российский флаг на территории Латвии не запрещен. Есть посольство, где висит также российский флаг. Вы просто выходите на площадь с этим флагом. Как они аргументируют попытку вашего задержания?

- У нас было так, что я захотела снять видео в поддержку ветерана и там был памятник освободителям Риги, который огорожен забором. Возле памятника был небольшой бортик, который был без ограждения. Мы прошли по нему, чтобы снять видео, и они нас хотели задержать на этом основании.

- Что вы через забор перешли?

- Там дело в том, что вот именно этот участок, где мы прошли, не был огорожен. Нам сказали, что по этому бортику ходить нельзя, опасно. Они аргументировали ограждение тем, что памятник находится в аварийном состоянии, но это не так. Он в нормальном состоянии, и там абсолютно спокойно можно ходить.

Они творят все, что хотят

- Расскажи, почему, на твой взгляд, они не идут на какой-то компромисс? Предлагают памятники увезти в Россию. Почему они настолько уперлись? Сначала соглашаются, а потом отказываются от предложения.

- Они изначально не соглашались, а просто молчали. А недавно пришел ответ, что снос памятника — это сделать так, чтобы его не существовало, а не передать кому-то. Я так понимаю, что это элемент коррупции. На снос памятника собираются выделить два или три миллиона евро. Соответственно, какую-то часть они украдут, какая-то действительно пойдет на снос. Это просто лишний заработок для них.

- Не могу не спросить про тему Украины. Сейчас во многих европейских странах присутствуют украинцы, беженцы. Насколько присутствие украинцев отражается на русскоязычном населении? Есть ли свастика, флаги, возможно, много угроз и чего-то подобного?

- Я вам так скажу, что в Латвии до прибытия украинцев можно было где-то увидеть нарисованную свастику. Недавно был случай, как в Риге на одном из памятников евреям перечеркнули звезду Давида и написали под ней «СС». Изначально, конечно, часто бывали истории, когда людей избивали на улицах за то, что они говорят на русском. Украинцы слышат русскую речь и могут начать рукоприкладствовать. Полиция, соответственно, ничего с этим не делает, а это неправильно. Также вся Рига увешана флагами Украины, нельзя ступить и шагу, чтобы не увидеть их флага.

- Расскажи, эта ситуация появилась только с появлением СВО или такое происходит давно и со временем такое отношение просто по инерции достигло такого масштаба?

- Я считаю, что после развала Советского Союза к русским уже тогда появилось не очень хорошее отношение. Но, как мне кажется, такое отношение было даже еще до этого события, просто не в таких масштабах, они были не такими смелыми. А сейчас у них, мне кажется, ощущение полной безнаказанности. Они реально творят все, что хотят.

За мной следили спецслужбы

- Что для тебя стало окончательной причиной покинуть страну?

- Факт того, что за мной следили спецслужбы. У меня около дома стояла машина с человеком, который за мной следил, телефон стоял на прослушке. Мы и так подозревали, что за мной следят, чтобы дождаться момента, когда будет повод для моего ареста. Наверное, самой финальной точкой стал момент, когда у моей знакомой, которая тоже снимает видео в TikTok, прошли обыски в ее квартире. Приехали спецслужбы, изъяли всю технику на проверку. Ей инкриминировали сразу несколько статей. Тогда мы и подумали, что вопрос приезда ко мне просто вопрос времени, стоит уезжать.

- Не было мысли обратиться к властям, к той же полиции за помощью? Или это сейчас..

- Бесполезно. Когда политики высказывают какие-то нацистские высказывания, многие люди пишут на них жалобы. Был случай, когда врач-реаниматолог у себя в «Твиттере» опубликовал пост, что «достаточно противное ощущение реанимировать человека, у которого в квартире на телевизоре включена русская пропаганда. Реанимация прошла успешно. Телевизор был выключен». Вот такой пост он выложил, и неравнодушные люди написали заявление.

Неравнодушные жители неоднократно пишут заявления. Всем людям, которые говорят что-то плохое в сторону русских, ничего не делают. Поэтому в полицию, думаю, идти абсолютно бесполезно.

- Мы вчера разговаривали с Алексеем, корреспондентом Sputnik Латвия, он сказал, что у людей «мозги на месте» и поддерживают того же Сашу Дубьяго, поддерживают после выхода из заточения, но все боятся. Вот как ты считаешь, эта ситуация продолжится или она изменится? И что должно произойти для этого?

- Я думаю, что она не изменится, я не вижу предпосылок к этому. Как я и сказала, ситуация с каждым днем все хуже, все больше историй, когда русские люди сталкиваются с унижением, со злобой в свою сторону. И пока у нас во власти сидят нацисты. Посмотрите на их заявления. Один из депутатов с трибуны сейма, есть даже видео, где он сказал, что в Латвии есть только две национальности: латыши и оккупанты. Было много заявлений депутатов, как они ненавидят русских и что им необходимо убираться из страны.

Другой депутат опубликовал в своем «Твиттере» пост, что в Латвии не должны жить «инородцы», которые не лояльны к стране, и скоро будет выпущен законопроект, который поможет им в этом процессе. Сейчас они рассматривают законопроект в сейме, который позволит лишать гражданства тех людей, которые поддерживают Россию.

Пока мы действуем поодиночке, они могут забрать кого угодно

- Мы как раз вчера говорили на тему лишения гражданства. Все сходится к тому, что, с точки зрения юридического правового поля, сейчас невозможно такое провернуть, потому что у некоторых латышей одно гражданство и они русскоязычные, но это другая тема. Хочу у тебя спросить касаемо страхов русскоязычных людей. Вот у тебя хватило смелости высказаться. Как ты считаешь, почему остальные не делают то же самое?

- Я не знаю и мне не нравится, что мы не объединяемся. Я думаю, если бы мы действовали сообща, если бы мы собирались, организовывали какие-то группы, то они бы не стали сейчас сажать никого. Пока мы действуем поодиночке, они могут приехать и забрать кого угодно. Если бы мы были вместе, сплотились, делали бы что-то для того, чтобы защищаться, то, я думаю, всех бы они не пересажали. Народ в Латвии в целом пассивный, после развала Советского Союза все, что происходило в Латвии, — разворовывали страну. О людях никто не беспокоится. Я думаю, латыши просто уже устали или напуганы. Люди не видят, чтобы их поддерживали, потому что идут только гонения.

- Как сложилась твоя жизнь после того самого митинга, где ты рядом с Сашей держишь флаг? За тобой стали следить после того момента?

- Я подозреваю, что да, потому что раньше я ничего такого не замечала. После этих событий у меня возникли проблемы с телефоном, он стал зависать. Это было странно, потому что он новый и до этого проблем с ним не было. Включаю утром его, чтобы новости прочитать, а он тормозит периодически, во время звонков он моргал постоянно. У нас есть чат общий, после того как забрали Сашу, многие стали писать, что у них такие же проблемы с телефонами.

После этого митинга я не выходила из дома, потому что засветилась лицом, можно так сказать. Помню, когда с парнем гуляли по улице, на меня постоянно косо смотрели, взгляды были недовольные, злые. Поэтому в основном я сидела дома, если и выходила куда-то, то в кепке и в очках.

- Ну, хорошо, что ты здесь.

- Я тоже этому очень рада.

- Будем надеяться, что все изменится к лучшему. Спасибо тебе большое за этот разговор.

- Спасибо вам.