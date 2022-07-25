В Плюсском районе горит жилой дом и частные дворовые постройки
В Плюсском районе в деревне Староверский Луг произошло возгорание нежилого дома.
Огонь перекинулся на соседний жилой дом.
Тушение пожара продолжается.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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