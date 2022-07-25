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Преподаватель ПсковГУ поделилась деталями запланированной на осень молодёжной экспедиции «Наследие земли народа сето»

В июле этого года коллектив преподавателей и научных сотрудников Псковского государственного университета приступил к реализации проекта «Молодёжная экспедиция «Наследие земли народа сето», ставшего победителем грантового конкурса Русского географического общества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Основной целью проекта является организация и проведение экспедиции в историческую область проживания сето – коренного малочисленного народа России.

«Готовясь к экспедиции, мы проработали ряд источников, в том числе и малоизвестных в науке, где встречается описание повседневной и духовной жизни сето, или, как их называли на Псковщине, полуверцев, – рассказала научный руководитель экспедиции Наталья Большакова. – Эти источники, главным образом XIX века и рубежа XIX–XX веков, послужат отправной точкой экспедиционного обследования. В связи с этим экспедиция ставит перед собой несколько задач, одна из которых – пройти по следам наших давних предшественников и попытаться обнаружить значимые локусы в культуре сето».

Филолог выразила надежду на то, что встречи с представителями этого этноса позволят прояснить некоторые языковые и этнокультурные данные старых текстов. По словам Натальи Большаковой, экспедиции предшествует серьёзный подготовительный этап, который позволит придать экспедиционному исследованию новые, оригинальные направления.

Напомним, что проект «Молодежная экспедиция «Наследие земли народа сето» стал победителем грантового конкурса Русского географического общества 2022 года и реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Экспедиция запланирована на осень.

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