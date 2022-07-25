Житель Санкт-Петербурга погиб при пожаре в Плюсском районе
24 июля около 24:00 в Плюсском районе в деревне Полуяково произошло возгорание дома.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. На пепелище дома обнаружено обгоревшее тело мужчины – предположительно это хозяин дома, житель Санкт-Петербурга.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и СУ СК.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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