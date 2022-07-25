В России активизировались мошенники, выманивающие деньги через СМС

16:49, 25 июля 2022, ПАИ

Злоумышленники, использующие СМС-сообщения от лица крупных компаний с предложением подработать для выманивания денег у пользователей, активизировались в России, пишет РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

От имени крупных компаний Ozon и AliExpress пользователи получают СМС-сообщения на номер телефона и в популярных мессенджерах с предложением удаленной подработки. Россиянам обещают выплаты в тот же день в размере от 50 до 200 тысяч рублей за день.

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Куликова отметила, что мошенники просят заплатить небольшую сумму денег сейчас, чтобы в перспективе заработать в разы больше.

В пресс-службе Ozon уточнили, что схема с использованием СМС-сообщений о найме сотрудников подразумевает стандартные уловки для того, чтобы увести пользователей на фишинговые ресурсы.

Россиянам рекомендуют относиться к предложениям легкого заработка критически, особенно если необходимо вносить какие-то деньги. Для получения перевода также не требуется сообщать отправителю CVV или CVC код, расположенный на обороте карты или передавать коды подтверждения.