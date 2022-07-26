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Общество

ФОТОФАКТ Не узнанная Юлия Пересильд гуляет по Пскову

Юлия Пересильд покупает мороженое. Фото: Вконтакте

Актриса Юлия Пересильд гуляет по Пскову с собакой.Об этом в соцсетях пишут псковичи. Они же отмечают, что её мало кто узнаёт, поэтому актриса наслаждается променадом.

Юлия Пересильд. Фото: Вконтакте

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