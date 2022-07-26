ФОТОФАКТ Не узнанная Юлия Пересильд гуляет по Пскову

23:46, 25 июля 2022, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд гуляет по Пскову с собакой.Об этом в соцсетях пишут псковичи. Они же отмечают, что её мало кто узнаёт, поэтому актриса наслаждается променадом.