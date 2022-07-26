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Общество

К сентябрю 2022 будет подготовлен проект благоустройства исторической части Пскова

ФОТО: Церковь Николы со Усохи 1909 года

К сентябрю по заказу АНО «Возрождение» будет подготовлен проект благоустройства территории в исторической части Пскова, в границах крепостных стен Среднего города. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Проект объединяет памятник архитектуры из списка ЮНЕСКО церковь Николы Со Усохи XVI века, памятник Федерального значения церковь Одигитрии на подворье Псково-Печерского монастыря XVII -XIX веков, Архиерейский дом 1881 года, Надвратный корпус, здание бывшей Духовной семинарии 1732 года и Мстиславскую башню 1375 года.

Все объекты, кроме последнего, в зоне ответственности АНО «Возрождение». Проекты реставрации находятся в различных стадиях реализации. Мстиславская башня будет отреставрирована за счет средств Росимущества.

 

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