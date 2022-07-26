«Тем интереснее будет кампания» – ПАИ-live с Александром Козловским

10:58, 26 июля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский дал интервью Псковскому агентству информации в рамках проекта ПАИ-live.

Парламентарий высказал свою точку зрения на кадровые перестановки в правительстве России, подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области, высказал версию, какой будет избирательная кампания в Гдовском и Плюсском районах, а также высказался о перспективах сближения России и Донбасса, законодательной и промышленной кооперации между ними.