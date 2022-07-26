«Тем интереснее будет кампания» – ПАИ-live с Александром Козловским
Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский дал интервью Псковскому агентству информации в рамках проекта ПАИ-live.
Парламентарий высказал свою точку зрения на кадровые перестановки в правительстве России, подвёл итоги этапа выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области, высказал версию, какой будет избирательная кампания в Гдовском и Плюсском районах, а также высказался о перспективах сближения России и Донбасса, законодательной и промышленной кооперации между ними.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Депутат Госдумы: Назначение Дениса Мантурова вице-премьером даёт дополнительные возможности для Псковской области
Александр Козловский высказался о важности назначения Дениса Мантурова на пост вице-премьера
Александр Козловский объяснил причину активности кандидатов на посты глав Гдовского и Плюсского районов