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Происшествия

Два электросамоката украли на улице Максима Горького в Пскове

25 июля в Пскове от магазина на улице Максима Горького украли два электросамоката. Два дня назад неизвестные похитили велосипед из подъезда на улице Инженерной, сломав трос. Ущерб составил более 20 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Кроме того, 25 июля днем в Великих Луках от магазина на улице Дальней злоумышленники похитили подростковый велосипед. Владельцы обратились в полицию.

По данным фактам кражи возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

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