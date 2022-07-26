Рекордные 324 тысячи тонн шоколада экспортировала Россия в прошлом году
За прошлый год Россия экспортировала в различные страны мира более 324 тысяч тонн шоколада. Это в 9,3 раза больше, чем в 2002 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
Отмечается, что в 2020 году, впервые за рассматриваемый период, по экспорту шоколада Россия обошла США: 295,7 тысячи тонн против 278,6 тысячи тонн.
С 2002 года доля российского шоколада в поставках на мировые рынки возросла с 1% до рекордного для себя значения в 4,9 %. С 19-го места по поставкам шоколада в 2002-м Россия вырвалась на 8-е место.
«Это самое сильное перемещение вверх среди первых 20 стран – экспортёров шоколада по отношению к рейтингу 2002 года», – говорится в сообщении.
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