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Выставка «Себежское узорочье» открылась в Псковском центре народного творчества

Фото: "Призыв"

Выставка «Себежское узорочье» открылась в Псковском центре народного творчества. Мастера лоскутного шитья из Себежского района представили посетителям свои работы - яркие игрушки, аксессуары, панно, народные костюмы, одеяла, подушки, сообщает газета «Призыв».

«Мы открываем выставку большой творческой группы из Себежа - это клуб «Лоскутные чудеса». На выставке представлено более 150 работ двенадцати авторов. Это мастера, которые блестяще владеют искусством лоскутного шитья, отлично разбираются в материалах, техниках. Это красивая и яркая выставка, посетители получат удовольствие от увиденного», - рассказала специалист фондово-выставочной деятельности отдела декоративно-прикладного творчества Наталья Бочина.

Изделия выполнены в различных техниках – «боро», «кафедральные окна», «синель», «балтиморский квилт». Выставку можно посетить до конца августа по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 10.

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