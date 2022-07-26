Выставка «Себежское узорочье» открылась в Псковском центре народного творчества

10:52, 26 июля 2022, ПАИ

Выставка «Себежское узорочье» открылась в Псковском центре народного творчества. Мастера лоскутного шитья из Себежского района представили посетителям свои работы - яркие игрушки, аксессуары, панно, народные костюмы, одеяла, подушки, сообщает газета «Призыв».

«Мы открываем выставку большой творческой группы из Себежа - это клуб «Лоскутные чудеса». На выставке представлено более 150 работ двенадцати авторов. Это мастера, которые блестяще владеют искусством лоскутного шитья, отлично разбираются в материалах, техниках. Это красивая и яркая выставка, посетители получат удовольствие от увиденного», - рассказала специалист фондово-выставочной деятельности отдела декоративно-прикладного творчества Наталья Бочина.

Изделия выполнены в различных техниках – «боро», «кафедральные окна», «синель», «балтиморский квилт». Выставку можно посетить до конца августа по адресу: город Псков, улица Некрасова, дом 10.