В великолукской деревне Лычево продолжается строительство ФАПа
В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения продолжается строительство ФАПа в деревне Лычево Великолукского района, сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению.
На объекте выполнен монтаж стен и пола, проводятся внутренние работы. В ближайшее время планируется установка окон.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана до 2025 года.
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