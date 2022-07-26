Более 100 жителей Псковской области посетили встречи в рамках проекта «Вместе против мошенников»

12:48, 26 июля 2022, ПАИ

Более 100 человек стали участниками информационных встреч в рамках проекта «Вместе против мошенников» Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, который был поддержан Фондом президентских грантов. Об этом сообщила исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 26 июля.

Она отметила, что для Псковской области проблема очень актуальна, практически ежедневно появляются новости о том, что люди становятся жертвами мошенников.

Неля Лебедева рассказала, что проект был направлен на предупреждение случаев мошенничества. В рамках проекта проводились профилактические беседы для уязвимых целевых групп — это одиноко проживающие люди, люди с инвалидностью, выпускники детских домов и другие категории граждан. На таких встречах люди не только рассказывали свои истории, но и вместе вырабатывали механизмы противодействия мошенникам. По результатам бесед проводилось тестирование с заданиями, соответствующими жизненным реалиям, которые помогали запомнить основные уловки, которыми пользуются мошенники, и выработать личные механизмы защиты от их противоправных действий.

Кроме того, были подготовлены ролики для радио, информационные магниты, которые в том числе будут отправлены соцработникам в районы Псковской области. Состоялся обучающий семинар для социальных работников региона. Цель семинара - поделиться методиками профилактики мошенничества и алгоритмами противодействию мошенникам.

Также проект был направлен на популяризацию ресурса https://мошеловка.рф, на котором собираются, анализируются, систематизируются случаи и факты мошенничества, затем передаются в различные службы и ведомства. За время реализации проекта в регионе на сайт было отправлено 50 историй. «Это истории реальных людей. Ресурс, на мой взгляд, хороший», - отметила Неля Лебедева. С данной платформой работают все заинтересованные структуры, в том числе МВД, банки. Здесь же можно проверить номера телефонов.

В рамках проекта оказывалась правовая помощь пострадавшим от мошенников. Ежедневно работала горячая линия, проводились бесплатные юридические консультации как по телефону, так и очно. В общей сложности оказано более ста консультаций.

«Проект заканчивается, но эта работа не завершится», - подчеркнула Неля Лебедева. По номеру 8-953-235-67-67 по-прежнему можно записаться на консультацию.

К реализации проекта были привлечены студенты юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН РФ, которые занимались мониторингом случаев мошенничества и помогали в оказании бесплатной юридической помощи пострадавшим. Для этого профессиональные юристы провели для студентов 4 мастер-класса, на которых объясняли, как надо беседовать с клиентами и обрабатывать полученную информацию, как составлять юридические документы и вести учет обращений.

Неля Лебедева отметила важность работы с партнерскими организациями, в число которых вошли Городской совет ветеранов, Всероссийское общество инвалидов, Детский фонд, Общероссийский народный фронт, комитет по социальной защите, Союз пенсионеров.

«Проект был скорее пилотным — 6 месяцев, в Пскове мы хорошо поработали. Но очень сложная ситуация и в районах. Хотелось бы поработать и там, пообщаться с людьми, рассказать, как не стать жертвами мошенников», - подчеркнула спикер. Она добавила, что планируется подготовить продолжение проекта.