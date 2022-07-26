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Политика

Александр Козловский высказался о важности назначения Дениса Мантурова на пост вице-премьера

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в рамках проекта ПАИ-live высказался о важности назначения Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

Александр Козловский напомнил, что 15 июля состоялось внеплановое пленарное заседание Госдумы. По его мнению, одним из важнейших вопросов, который рассматривался на заседании, было утверждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.

«Это, наверно, одно из значимых событий, потому что сразу начали все анализировать и смотреть, какие же сигналы всё-таки это назначение даёт, – заметил парламентарий. – Но, наверно, самый главный сигнал, что промышленности и торговле будет уделяться особое внимание, и в этом плане Денис Валентинович, наверно, зарекомендовал себя как человек или министр, кто больше всех радел за развитие промышленности».

Александр Козловский подчеркнул, что при Денисе Мантурове были испробованы и успешно реализованы многие инструменты поддержки производственных предприятий, которые в том числе работают в Псковской области.

«Поэтому я думаю, что это знаковое назначение и в ближайшее время мы все увидим эти инструменты, которые есть, наверно, появятся и новые инструменты поддержки промышленности, они будут всё-таки реализовываться более быстрыми темпами. Для нашей страны сейчас это очень важно», – заключил депутат.

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