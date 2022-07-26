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Политика

Александр Козловский не исключил проведение внеплановых заседаний Госдумы в августе

Депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в рамках проекта ПАИ-live не исключил, что в августе могут состоятся внеплановые заседания Госдумы.

Он напомнил, что 15 июля состоялось внеплановое пленарное заседание Госдумы, на котором рассматривались важнейшие вопросы, в том числе утверждение кандидатуры Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли.

«Внеочередная сессия прошла, мы работаем и в случае необходимости готовы собраться ещё не один раз», – подчеркнул парламентарий.

По его мнению, вполне возможно, что в августе могут состоятся внеплановые заседания Госдумы.

«Вполне возможно, что будет необходимость нам собраться для принятия каких-то важных решений. Понятно, сейчас мы живём в такое сложное время: и в мире кризис, и международные отношения какие есть – такие есть. Поэтому мы решения должны принимать быстро. Государственная Дума всегда к этому готова, и здесь Вячеслава Викторовича Володина [председатель Госдумы РФ. – ПАИ] мы в этом поддерживаем, для того чтобы, если необходимо собираться, мы и собираемся», – отметил Александр Козловский.

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