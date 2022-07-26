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Политика

Александр Козловский: Этап выдвижения кандидатов – один из самых важных в выборной кампании

Этап выдвижения кандидатов является одним из самых важных в выборной кампании. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

«Это самый важный этап в этой кампании, – подчеркнул депутат. – Для партии «Единая Россия» выборная кампания началась ещё весной, когда мы начали подготовку к праймериз и определялись с кандидатами, которые будут выдвинуты партией на основных выборах. Была проведена большая работа».

Он подчеркнул, что сейчас в выборной кампании наступает самое горячее время. «Потому что начинаются встречи, наши кандидаты уже встречаются во дворах с жителями, формируют свои программы, берут наказы, и здесь главное – не расслабляться и просто двигаться», – отметил парламентарий.

По мнению Александра Козловского, на выборах в Псковской области будет конкуренция. «В городах, наверно, она будет повыше, в районах – пониже. Но мы от других партий отличаемся тем, что участвуем во всех выборах всех уровней. Поэтому более 500 кандидатов мы выдвинули на эти выборы, более 400 мандатов будет замещаться на этих выборах. Мы планируем взять максимум, для себя такую цель ставим», – подчеркнул депутат.

Отметим, что всего в единый день голосования, 11 сентября 2022 года, в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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