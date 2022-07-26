В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в краже

14:29, 26 июля 2022, ПАИ

26 июля около 11:00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда – поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где задержали 50-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания, посуду и одежду. Общая сумма ущерба составила 3 735 рублей, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.