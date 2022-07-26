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Политика

Александр Козловский: ТОС должны покрыть всю территорию Псковской области

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) должны покрыть всю территорию Псковской области. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

Александр Козловский отметил, что жители Псковской области начинают уделять ТОС всё больше и больше внимания, потому что им действительно это нравится. «Грантовая поддержка, которую оказывает губернатор, правительство Псковской области, ежегодно растёт. Буквально пару лет назад это было 3,5 млн рублей, в этом году уже ожидается порядка 70 млн рублей поддержки. Это все говорит о том, что тема ТОС в Псковской области, как говорится, зашла, она нравится жителям. Более 350 ТОС уже создано, и они продолжают создаваться, большое количество проектов, и мне кажется, это здорово», – сказал депутат.

По мнению парламентария, инициативы граждан необходимо поощрять, а ТОС – развивать, ведь это дополнительная возможность для районов, населённых пунктов, небольших сёл, территорий.

«По идее ТОС должны покрыть всю территорию Псковской области, но это идеальная история, к которой мы должны прийти. Мы везде, во всех населённых пунктах, на улицах, во дворах должны найти активную часть населения, для того чтобы их инициативы можно было поощрять. Они, конечно, проводят тоже большую работу: и подготовка проекта, и реализация проектов собственным трудом. Мне кажется, это здорово, и самое главное, что результат виден и отношение граждан потом к этой территории особенное: за этой территорией ухаживают, её оберегают», – заключил Александр Козловский.

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