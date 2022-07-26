Сбор книг для детей Донбасса продолжается в Псковской области
В Псковской области продолжается акция сбора книг для детей Донецкой и Луганской народных республик «Дети – детям». Об этом сообщает комитет по образованию региона.
Акция запущена Министерством просвещения России, Российским движением школьников и штабами общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.
Адрес пункта сбора книг: Псков, улица Конная, дом 2 (региональный ресурсный центр поддержки добровольчества). Также точки сбора книг организованы в муниципальных штабах #МЫВМЕСТЕ.
Акция продлится до 20 августа.
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