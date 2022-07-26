Александр Козловский: Псковские предприятия помогают Донбассу
Предприятия Псковской области помогают Донбассу. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.
«Что касается сотрудничества предприятий, в Псковской области на сегодняшний день, как и в 2014, 2015, 2016 годах, предприятия уже активно поставляют свою продукцию на освобождённые территории для восстановления инфраструктуры», – отметил депутат.
Он напомнил, что несколько лет назад псковские предприятия помогали Крыму, поставляли туда свою продукцию.
«Многие предприятия, которые участвовали в этих поставках, к сожалению, оказались в санкционных списках и неким образом пострадали за эти поставки. На сегодняшний день ничего не останавливает, эти предприятия опять работают и уже поставки своей продукции делают на освобождённые территории [Донбасса. – ПАИ], восстанавливают инфраструктуру, это касается энергетики и восстановления водоснабжения и всего остального, что необходимо для наведения там порядка и создания условий для нормальной жизни граждан этих территорий», – заключил Александр Козловский.
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