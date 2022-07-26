Группа «Трикветрум» выступит на фестивале «Довмонт Псковский»

15:58, 26 июля 2022, ПАИ

Группа «Трикветрум» выступит на фестивале «Довмонт Псковский», который пройдёт 6 августа в стенах Псковского кремля. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике.

Псковичи узнают в музыке «Трикветрума» испанские и кельтские мотивы, так как исполняются они на одном из самых древних видов волынки – Gaita Gallega. «Трикветрум» не использует гитары и другие струнные инструменты, не добавляет пение, нехарактерное для этого жанра музыки, не применяет электронную подложку. Группа делает это совершенно осознанно для того, чтобы все слушатели окунулись в такое явление старинной музыки, как бурдон. Он представляет собой специфический неизменный звук, похожий на жужжание пчёл, сопровождаемый игрой волынки и некоторых других старинных инструментов.

Напомним, что впервые в стенах Псковского кремля пройдёт фестиваль «Довмонт Псковский». В рамках фестиваля псковичи окунутся в один день из жизни средневекового Пскова. Фестиваль посвящён памяти князя Довмонта-Тимофея, личность которого олицетворяет суть города как города-защитника и города-воина.