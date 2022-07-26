До 31 июля псковичи могут поддержать проект «Храмы псковской архитектурной школы» на национальной премии

16:19, 26 июля 2022, ПАИ

Остаётся шесть дней до завершения голосования за национальную премию «Хрустальный компас». На национальной премии Псковская область представлена серией научно-популярных фильмов «Храмы псковской архитектурной школы», сообщили в АНО «Возрождение».

На сегодняшний день представленный проект находится на третьем месте в номинации «Просвещение». Как отметили в организации, конкуренция более чем серьёзная, но «наш проект – фильмы об уникальных псковских храмах – очень достойный».

Экспертный совет определит победителей в 10 номинациях, а победителя в номинации «Признание общественности» определят люди через интернет-голосование. Голосование продлится до 31 июля. Каждый желающий может отдать свой голос по ссылке.

Напомним, что «Храмы псковской архитектурной школы» — это проект – серия научно-популярных фильмов о 10 соборах и церквях, в которых раскрывается древняя история храмов и их тайны. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов, реставраторов и священнослужителей.

Цикл уникальных фильмов о храмах псковской архитектурной школы, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, создавался Псковским агентством информации и выходил на сайте информагентства.