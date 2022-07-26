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Общество

До 31 июля псковичи могут поддержать проект «Храмы псковской архитектурной школы» на национальной премии

Остаётся шесть дней до завершения голосования за национальную премию «Хрустальный компас». На национальной премии Псковская область представлена серией научно-популярных фильмов «Храмы псковской архитектурной школы», сообщили в АНО «Возрождение».

На сегодняшний день представленный проект находится на третьем месте в номинации «Просвещение». Как отметили в организации, конкуренция более чем серьёзная, но «наш проект – фильмы об уникальных псковских храмах – очень достойный».

Экспертный совет определит победителей в 10 номинациях, а победителя в номинации «Признание общественности» определят люди через интернет-голосование. Голосование продлится до 31 июля. Каждый желающий может отдать свой голос по ссылке.

Напомним, что «Храмы псковской архитектурной школы» — это проект – серия научно-популярных фильмов о 10 соборах и церквях, в которых раскрывается древняя история храмов и их тайны. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов, реставраторов и священнослужителей.

Цикл уникальных фильмов о храмах псковской архитектурной школы, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, создавался Псковским агентством информации и выходил на сайте информагентства.

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