Псковский врач призвала пациентов с рассеянным склерозом не отказываться от терапии и наблюдаться у врача

16:30, 26 июля 2022, ПАИ

Псковичам с рассеянным склерозом не следует отказываться от терапии и надо наблюдаться у врача, заявила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист- невролог комитета по здравоохранению по Псковской области Наталья Павлова.

Как рассказала специалист, при постановке диагноза пациент встает на учёт в поликлинике и наблюдается. Его включают в общий регистр, назначают специальный препарат. Затраты государства на эти цели составляют от 25 до 26,5 млрд рублей ежегодно на всех пациентов в стране.

Однако невролог отметила, что при этом не все пациенты ответственные, кто-то пропадает и не получает необходимую терапию. Само же заболевание, по её словам, коварное: «очаги в голове есть, а симптомов нет», но это не значит, что болезнь «спит».

Наталья Павлова дополнила, что при стрессе или при коронавирусной инфекции у пациентов происходит обострение. Также стоит осторожно загорать на море, чтобы избежать обострения заболевания.

Она обратила внимание, что если пациент ответственный, наблюдается, то у него не происходят обострения – ему вовремя меняют терапию. «Девушки рожают и второго, и третьего ребёнка с рассеянным склерозом, инвалидностью даже не пахнет, по ним не видно, что они болеют. С этим заболеванием живут», – добавила врач. Сейчас есть патогенетические препараты, которые подавляют болезнь. Также появляются новые препараты, отечественные компании, по словам Павловой, сейчас занимаются разработками.