60 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

17:57, 26 июля 2022, ПАИ

Более 300,9 млн тестов для выявления коронавирусной инфекции провели в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что за последние сутки в стране провели 60 тысяч тестов на коронавирус.

Отметим, что всего в России выявлено 18 545 009 случаев заболевания коронавирусом, 17 948 330 человек выздоровело, 382 236 – умерло.