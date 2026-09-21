Взаимная поддержка: как коллектив помогает ветеранам СВО заново строить мирную жизнь

17:29, 21 сентября 2026, ПАИ

Коллектив и взаимная поддержка людей с похожим опытом способны существенно облегчить адаптацию ветеранов специальной военной операции к мирной жизни. Особую значимость приобретает поддержка военнослужащих и ветеранов, которые понимают, через что прошел каждый из них. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказала медицинский психолог кабинета медико-психологической помощи клинического центра психиатрии и наркологии Псковской области Карина Липинг.

«Примеры из практики показывают, что поддержка коллектива военнослужащих помогает. Это братство. У них одинаковый опыт, они понимают, что прожил каждый из них», – отметила Карина Липинг.

Она добавила, что взаимная поддержка и выручка в значительной степени способствуют адаптации человека после возвращения домой из зоны проведения специальной военной операции.

По её словам, получить консультацию можно через филиал фонда «Защитники Отечества» или медицинские учреждения, где работают профильные специалисты.