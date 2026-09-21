Три выпускника целевого обучения начали работать в Великолукской стоматологической поликлинике

17:28, 21 сентября 2026, ПАИ

Три молодых стоматолога пополнили команду специалистов Великолукской стоматологической поликлиники. Врачи Полина Александрова, Кристина Титова и Юлдуз Тошпулатова – выпускники программы целевого обучения. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области



Фото: Министерство здравоохранения Псковской области





Полина Александрова окончила Новгородский государственный университет в 2026 году и вернулась в родной город для работы в хирургическом кабинете Великолукской стоматологической поликлиники. Под руководством наставника, врача-стоматолога-хирурга Ольги Петровой, молодой специалист будет осваивать практические тонкости специальности.

Кристина Титова – выпускница Тверского государственного медицинского университета 2026 года. Девушка будет вести терапевтический приём. Именно сюда пациенты чаще всего обращаются с острой болью, кариесом и его осложнениями.

Юлдуз Тошпулатова присоединилась к команде ортопедического отделения. Она окончила Новгородский государственный университет в 2024 году. После этого она продолжила обучение в ординатуре по специальности «врач – стоматолог-ортопед».

«Приход этих врачей – важное событие для здравоохранения Великих Лук. Благодаря программе целевого обучения поликлиника не только закрывает кадровые потребности, но и получает мотивированных специалистов, готовых расти и развиваться на благо пациентов родного края», – отметили в министерстве.