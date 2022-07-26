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Мёд из борщевика – это не фантастика

Мёд из борщевика оказался вкусным. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Борщевик Сосновского – это не только вредоносный сорняк, но и хорошее медоносное растение. К такому выводу пришёл Владимир Голичков, фермер из подмосковного Егорьевска. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 1 га борщевика пчёлы Голичкова собирают до 250 – 300 кг нектара. Как оказалось, у него прекрасно сбалансированный состав, поэтому насекомые-опылители предпочитают его другим медоносным растениям, хоть и мест его сплошного произрастания становится всё меньше. 

«На данный момент в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мёд. В любом случае, этот вид мёда, как и другие, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе, которая проводится в государственных ветлабораториях. При покупке мёда на подмосковных рынках и торговых комплексах покупатель всегда может попросить у продавца заключение экспертизы, которая гарантирует безопасность продукта», – подчеркнул министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.  

Лабораторные исследования показали, что мёд из борщевика совершенно безопасен, но из-за репутации самого растения, фермер продаёт его как «разнотравный».

У борщевичного мёда приятный терпкий вкус и множество полезных свойств, которые делают его уникальным продуктом. У него уже есть свои ценители – некоторые покупатели фермера специально приезжают именно за мёдом из борщевика. Он входит в тройку лидеров, наравне с гречишным и липовым, и составляет примерно четверть от всего объёма продаж на пасеке Голичкова.

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