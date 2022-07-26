Комитет культуры по Псковской области отметил высокую посещаемость музеев в регионе

19:01, 26 июля 2022, ПАИ

Более 276 тысяч человек посетили музеи Псковской области с начала лета, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.

«С начала лета федеральные музеи региона посетили более 250 тысяч человек, – сообщила нам председатель Комитета по культуре региона Ольга Тимофеева. – Рассчитываем, что к сентябрю эта цифра вырастет до 500».

Больше всего посетителей приняли федеральные музеи, а также Военно-исторический музей (г. Остров) и Краеведческий музей города Великие Луки.