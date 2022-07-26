Комитет культуры по Псковской области отметил высокую посещаемость музеев в регионе
Более 276 тысяч человек посетили музеи Псковской области с начала лета, сообщает Официальный Telegram-канал Псковской области.
«С начала лета федеральные музеи региона посетили более 250 тысяч человек, – сообщила нам председатель Комитета по культуре региона Ольга Тимофеева. – Рассчитываем, что к сентябрю эта цифра вырастет до 500».
Больше всего посетителей приняли федеральные музеи, а также Военно-исторический музей (г. Остров) и Краеведческий музей города Великие Луки.
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