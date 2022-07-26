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В ПсковГУ продолжается приемная кампания: завтра появятся конкурсные списки абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет

Приемная кампания на очном бакалавриате и специалитете вышла на финишную прямую. Фото: пресс-служба ПсковГУ

27 июля все российские вузы опубликуют конкурсные списки. И вот тут начнется. До 28 июля согласие о зачислении и оригиналы аттестатов должны предоставить в выбранный вуз льготники и олимпиадники, сообщает пресс-служба ПсковГУ. Ну а тем, кто идет по основному конкурсу, надо успеть сделать это до 3 августа включительно.

В этом году в ПсковГУ на бюджет подали заявления порядка 6000 абитуриентов. По словам руководителя приемной комиссии ПсковГУ Дмитрия Лобарева, в общей сложности выделено более 1400 бюджетных мест, из них на бакалавриате и специалитете – 773.

«Традиционно на бакалавриате самыми популярными направлениями являются педагогические программы, медицинские и инженерные специальности. Есть и новые профили, например, «Биомедицина» совместно с МГУ. Кроме того, по сравнению с прошлым годом у нас появились бюджетные места на направлениях, где их не было раньше: «Экономическая безопасность», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью». Больше всего заявлений на поступление в ПсковГУ подают выпускники из Пскова и области. Также мы получаем документы от ребят из Московской, Ленинградской, Тверской, Мурманской, Архангельской областей, из Карелии. Среди абитуриентов этого года заявления к нам подали около двадцати выпускников-стобальников», – рассказывает Дмитрий Лобарев.

По словам руководителя приемной комиссии ПсковГУ, на первом этапе будут зачислены ребята, поступающие в рамках квот: целевой, особой и специальной (в последнем случае речь идет о детях военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших при исполнении обязанностей). На втором этапе пройдет зачисление остальных абитуриентов.

Приемная компания на очном бакалавриате и специалитете вышла на финишную прямую. Всего неделя и каждый абитуриент будет понимать, в каком вузе он проведет следующие 4 – 5 лет. А вот у магистрантов еще есть время все взвесить и обдумать – здесь документы на очку принимают до 2 августа, на очно-заочную и заочную форму обучения – до 6 сентября.

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