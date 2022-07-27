Каждый третий житель Северо-Запада работает более 10 часов в день

08:21, 27 июля 2022, ПАИ

Каждый третий (29%) житель на Северо-Западе работает более 10 часов в день, выяснила служба исследований hh.ru.

7% опрошенных жителей СЗФО трудятся ежедневно меньше 6 часов в день. Это самый низкий показатель по стране. Для сравнения: опрошенные жители Дальнего Востока работают меньше 6 часов каждый день в 12% случаев. До 8 часов в день, что, положено по ТК РФ, работают лишь 22% жителей СЗФО, прошедших опрос. Вынуждены перерабатывать до 10 часов 41% респондентов.

В разрезе профессий чаще других трудятся по 10 и более часов в день опрошенные представители медицинской и фармакологической сферы (55% респондентов), а также 50% представителей сферы туризма, гостиниц и ресторанов. Стараются укладываться в восьмичасовой рабочий день представители научной и образовательной сферы (44%), бухгалтеры (41%), эйчары (37%), юристы (31%), ИТ-специалисты (37%) и строители (35%). За 6 и меньше часов в день успевают переделать всю работу чаще всего маркетологи (8% опрошенных), закупщики (8%) и начинающие специалисты (9%).

Более трети опрошенных в СЗФО (37%) считают, что выходных дней в неделе должно быть больше. Достаточно выходных дней для 39% опрошенных, остальные затруднились ответить. Также трудящиеся Северо-Запада рассказали, что в идеальном варианте лучший отдых от работы – это поездки на природу (63% ответили именно так). Еще один популярный вариант отдыха мечты – путешествия в другие города и страны (66% респондентов). 39% мечтают о поездке в лес (собирать грибы, ягоды) или на рыбалку. 34% опрошенных хотели бы провести выходные, занимаясь своим хобби, а 37% за просмотром фильмов и сериалов.

При этом отдыхают жители СЗФО иначе: 61% в выходные дни просто проводят время с семьей или выходят на прогулку. 39% просто сидят дома. Также среди наиболее частотных вариантов отдыха - «время с друзьями» (29%). Еще 24% находят возможность попутешествовать, но это короткие поездки выходного дня в соседние города. Ещё 11% в свои выходные вынуждены трудиться на второй работе, а 16% делают ремонт.