Метеоролог рассказал, придёт ли в Россию аномальная жара из Европы

08:12, 27 июля 2022, ПАИ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что аномальная жара, которая установилась в Западной Европе, обойдёт Россию стороной, пишет РИА Новости.

Напомним, что в нескольких европейских странах установился аномальный зной. В Великобритании температура воздуха достигла 40 градусов, побив исторический рекорд. Жара также установилась в Италии, Франции, Греции, Испании, Германии и Португалии.

Аномальной жары в России специалисты не прогнозируют. При этом надвигающийся циклон даже понизит температуру в европейской части России.