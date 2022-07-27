65-летний житель Плюсского района ушёл в лес и не вернулся
В Псковской области ищут пропавшего 65-летнего Владимира Иванова, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.
26 июля мужчина ушёл в лес в деревне Пелешок Плюсского района и не вернулся. Приметы: рост 179 сантиметров, худощавый, глаза голубые, волосы седые. Был одет в светло-зелёную футболку, чёрные штаны, серую кепку.
Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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