65-летний житель Плюсского района ушёл в лес и не вернулся

08:52, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковской области ищут пропавшего 65-летнего Владимира Иванова, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.

26 июля мужчина ушёл в лес в деревне Пелешок Плюсского района и не вернулся. Приметы: рост 179 сантиметров, худощавый, глаза голубые, волосы седые. Был одет в светло-зелёную футболку, чёрные штаны, серую кепку.

Информацию о пропавшем можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.