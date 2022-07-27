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Глава Росприроднадзора вошла в состав попечительского совета фонда «Экология» Россельхозбанка

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова вошла в попечительский совет фонда «Экология», созданного Россельхозбанком для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды.

«Для меня большая честь войти в попечительский совет фонда «Экология», призванного объединить средства и усилия, нацеленные на формирование экономики осознанного потребления и бережного отношения к природе. Экология стала делом каждого, и мы наблюдаем консолидацию всех уровней – власти, общественности и бизнеса, — отметила Светлана Радионова. — В целом хотелось бы, чтобы фонд реализовывал проекты масштабные, действенные и значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе».

«Мы рады, что руководитель Росприроднадзора присоединилась к нашей экологической инициативе. С помощью фонда «Экология» Россельхозбанк продвигает устойчивое развитие АПК и заботу об окружающей среде. Мы будем выдавать гранты на проекты защиты окружающей среды, проводить обучение. Это должно повысить вовлечённость компаний в вопросы бережного отношения к природе», — отметил председатель правления РСХБ Борис Листов.

Деятельность фонда «Экология» направлена на реализацию инициатив, связанных с улучшением состояния почвы, воздуха, воды и природных ресурсов, а также на продвижение среди населения принципов рационального и бережного использования ресурсов. Участие главы Росприроднадзора в деятельности фонда будет содействовать реализации проектов, направленных на улучшение экологического состояния ресурсов сельхозназначения за счёт экспертной оценки и мониторинга природных ресурсов.

В рамках реализации совместной деятельности, направленной на продвижение принципов устойчивого развития (ESG), стороны проведут ряд мероприятий. В частности, оценят объёмы присутствия экологически чистых продуктов на рынке, проверят состояние природных ресурсов и составят специальные рейтинги регионов и компаний на соответствие принципам и стандартам ESG.

Отдельное внимание в рамках реализации совместных мероприятий Россельхозбанк и Росприроднадзор отводят проекту «Честный знак» — национальной системы маркировки для проверки подлинности и качества продукции, которая продаётся на территории России. Стороны обозначили намерения в части проработки расширенных стандартов маркировки экологически чистой продукции, включающие соответствие производства и упаковки экологическим стандартам. Таким образом, сделан важный шаг в направлении качественной утилизации отходов производства и потребления.

В планах сторон также оценка экологических рисков при принятии решения о кредитовании и включении такой оценки в перечень критериев, влияющих на предоставление заёмщикам финансирования. 

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