Продолжается регистрация в школу НКО в Псковской области
В преддверии масштабного проекта, где жители города смогут познакомиться с деятельностью некоммерческих организаций Псковской области – фестиваля «День открытых дверей для НКО», который будет проходить 27 августа на открытом воздухе в городе Пскове, состоится школа социальной рекламы для НКО.
Социальная реклама – это эффективный инструмент воздействия на аудитория для того, чтобы привлечь внимание к какой-либо социальной проблеме. Социальная реклама может стать тонким и действенным средством достижения целей НКО.
Как сделать материал, который заставит аудиторию иначе взглянуть на проблему, замотивировать на позитивные перемены – обо всём этом спикеры трёхдневной школы расскажут с 12 по 14 августа. Обучение очное, в офисе «Команды 2018».
Организаторами школы выступают Центр сопровождения НКО Псковской области и АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Подробности программы школы читайте в день открытых дверей НКО. Регистрация будет идти до 7 августа.
Размещено в рамках проекта «Продюсерский центр СО НКО», реализуемого ПРОО «Команда 2018» при поддержке Фонда президентских грантов.
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