30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров

10:19, 27 июля 2022, ПАИ

30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров на улице Островской от здания администрации Палкинского района до братских захоронений, сообщается в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Ограничение будет действовать с 13:00 до 14:00. Объезд осуществляется по улицам Набережной – Заречной или по улицам Набережной – переулку Почтовому – улице Подгорной.