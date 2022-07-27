30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров
30 июля закроют движение на участке автодороги Изборск – Палкино – Остров на улице Островской от здания администрации Палкинского района до братских захоронений, сообщается в УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Ограничение будет действовать с 13:00 до 14:00. Объезд осуществляется по улицам Набережной – Заречной или по улицам Набережной – переулку Почтовому – улице Подгорной.
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