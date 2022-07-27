В псковской Тямше навели порядок на общественной территории на улице Октябрьской

11:20, 27 июля 2022, ПАИ

Сотрудники администрации Псковского района и активисты ТОС «Тямша» приняли участие в озеленении общественной территории на улице Октябрьской в деревне Тямша. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ели и кустарники были приобретены администрацией муниципалитета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря социальному партнёрству с ООО «Титан-полимер» закуплены семена газона.

«Хороший пример, как инициативные и неравнодушные жители могут навести порядок и благоустроить свой посёлок», – отмечается в сообщении.