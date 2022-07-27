В псковском лицее №10 начались масштабные ремонтные работы

11:28, 27 июля 2022, ПАИ

В псковском лицее № 10 начались масштабные ремонтные работы. Об этом сообщила директор образовательного учреждения, депутат Псковской городской Думы Ольга Фёдорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках капитального ремонта проводятся работы по замене кровли всего здания. Подрядчик планирует привести в порядок спортивный зал, кабинеты, заменить двери и оконные блоки. Кроме того, для школы приобретут новую мебель, а для детей – учебники.

«Капремонт здания проводится впервые за 50 лет, с момента открытия школы. Срок окончания работ – до 30 октября. Большая часть из них будет выполнена к началу учебного года», – уточнила Ольга Фёдорова.

Также она добавила, что ученики и родители могут предлагать свои дизайнерские решения по ремонту, а затем вместе оценить выполненные работы. Только после этого будет проведена приёмка капитального ремонта.

Напомним, ремонт школ в Псковской области проводится в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования». В этом году в Псковской области отремонтируют 33 школы.