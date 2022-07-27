Врач назвала провоцирующие скачки давления напитки

12:24, 27 июля 2022, ПАИ

Томатный сок и зелёный чай могут вызывать скачки давления. Об этом рассказала врач-кардиолог Виолетта Шелехова, пишет газета «Известия».

Употребление напитков с высоким содержанием кофеина и соли способствует повышению артериального давления. Виолетта Шелехова пояснила, что соль задерживает воду в организме, провоцируя отёки и поднимая давление. Потому гипертоникам лучше отказаться от томатного сока из магазина. Напиток благодаря ликопину полезен для сердца, однако высокое содержание соли губительно сказывается на общем состоянии человека.

Чтобы избежать скачков давления, от напитков с кофеином тоже стоит отказаться, отметила эксперт.

«Кофе и зелёный чай провоцируют пусть и кратковременный подъём артериального давления, но ощутимый для людей, чувствительных к резким подъёмам артериального давления, особенно уже страдающих гипертонией», – предупредила врач.

Также опасно злоупотребление энергетическими напитками. Если пить их ежедневно, то возможен резкий рост артериального давления до опасных значений, добавила Виолетта Шелехова.