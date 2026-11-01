День судебного пристава отмечают в России

09:05, 01 ноября 2026, ПАИ

Профессиональный праздник – День судебного пристава – отмечают в России 1 ноября, пишет calend.ru.

Дата была установлена указом президента РФ от 8 сентября 2009 года. Праздник приурочен к историческим событиям: 1 ноября 1865 года император Александр II подписал положение, определившее статус судебных приставов в России. После упразднения института в 1917 году декретом Совнаркома служба была восстановлена только через 80 лет – 6 ноября 1997 года, когда вступили в силу федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве».

Сегодня Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции обеспечения установленного порядка деятельности судов, исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции контроля и надзора в установленной сфере деятельности.