Усвятская вокалистка одержала победу на международном конкурсе
Вокалистка из Усвят Анастасия Шкультина стала лауреатом первой степени на международном конкурсе «Современный вокалист», пишет газета «Новая жизнь».
Анастасия выступала в категории 13–15 лет (любители), а её соперниками стали около 160 вокалистов из России, Белоруссии и Франции. Помимо конкурсных прослушиваний, участников ждали мастер-классы, творческие встречи и детальный разбор выступлений членами жюри, среди которых были известные специалисты из разных стран.
Анастасия исполнила песню «Расскажите, птицы». Члены жюри из России и Белоруссии единогласно поставили ей по 9,5 балла. Жюри отметило не только вокальные данные школьницы, но и её артистизм, умение держаться на сцене и тонкое чувство стиля.
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