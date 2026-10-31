Усвятская вокалистка одержала победу на международном конкурсе

23:54, 31 октября 2026, ПАИ

Вокалистка из Усвят Анастасия Шкультина стала лауреатом первой степени на международном конкурсе «Современный вокалист», пишет газета «Новая жизнь».

Анастасия выступала в категории 13–15 лет (любители), а её соперниками стали около 160 вокалистов из России, Белоруссии и Франции. Помимо конкурсных прослушиваний, участников ждали мастер-классы, творческие встречи и детальный разбор выступлений членами жюри, среди которых были известные специалисты из разных стран.

Анастасия исполнила песню «Расскажите, птицы». Члены жюри из России и Белоруссии единогласно поставили ей по 9,5 балла. Жюри отметило не только вокальные данные школьницы, но и её артистизм, умение держаться на сцене и тонкое чувство стиля.