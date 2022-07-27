В преддверии выборов ТИК Псковской области работают в усиленном режиме

12:42, 27 июля 2022, ПАИ

В Псковской области в преддверии выборов ТИК работают в усиленном режиме. Об этом сообщила председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 июля.

По её словам, у всех ТИК официальные графики работы, которые размещены на сайте и в группах, а также на стендах.

«В Опочке мы работаем в здании районной администрации до 18:00, в обед спускаемся брать документы, после 17:00 начинает обрабатывать всё, что принесли», – отметила спикер, добавив, что времени не хватает и работы сейчас очень много.

В дальнейшем будет жеребьёвка для распределения партий. « В деревнях сложно людей подбирать в избирательную комиссию, но тем не менее у нас есть в каждой комиссии по три человека запасных в каждой УИК», – добавила Татьяна Бобылева.