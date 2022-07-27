Новое оборудование для слабовидящих избирателей поступило в Опочецкий район
В Опочецкий район поступило новое оборудование для слабовидящих избирателей. Об этом сообщила председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 июля.
По словам спикера, в ТИК Опочецкого района есть небольшой резерв на случай, если сломалась кабинка или треснул ящик.
Для всех участковых комиссий региона в прошлом году были закуплены ящики-сейфы для бюллетеней.
Также были приобретены ширмы для голосования. «У нас есть складные ширмы, которые мы можем брать с собой на выездные голосования», – отметила Татьяна Бобылева.
При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова также были закуплены ноутбуки для сотрудников. «С 2017 года все комиссии оформляют итоги с использованием QR-кода. Каждый наблюдатель может через телефон считать этот код и увидеть итоги», – добавила она.
Также устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые фиксируют всё, что происходит. В зону обязательно попадают сейф-пакеты и урна.
«Ещё одно новшество – закупили лупы для слабовидящих избирателей, чтобы прочитать избирательные бюллетени», – добавила председатель районной ТИК.
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