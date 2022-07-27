Новое оборудование для слабовидящих избирателей поступило в Опочецкий район

13:05, 27 июля 2022, ПАИ

В Опочецкий район поступило новое оборудование для слабовидящих избирателей. Об этом сообщила председатель ТИК Опочецкого района Татьяна Бобылева во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 июля.

По словам спикера, в ТИК Опочецкого района есть небольшой резерв на случай, если сломалась кабинка или треснул ящик.

Для всех участковых комиссий региона в прошлом году были закуплены ящики-сейфы для бюллетеней.

Также были приобретены ширмы для голосования. «У нас есть складные ширмы, которые мы можем брать с собой на выездные голосования», – отметила Татьяна Бобылева.

При поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова также были закуплены ноутбуки для сотрудников. «С 2017 года все комиссии оформляют итоги с использованием QR-кода. Каждый наблюдатель может через телефон считать этот код и увидеть итоги», – добавила она.

Также устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые фиксируют всё, что происходит. В зону обязательно попадают сейф-пакеты и урна.

«Ещё одно новшество – закупили лупы для слабовидящих избирателей, чтобы прочитать избирательные бюллетени», – добавила председатель районной ТИК.