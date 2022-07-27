Псковские студенты-медики помогают пожилым восстанавливаться после коронавируса

16:45, 27 июля 2022, ПАИ

Бойцы студенческого медицинского отряда ПсковГУ «Алоэ» и участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики Псковской области» стали участниками проекта «Восстановление после COVID-19», инициированного Псковским региональным отделением Российского Красного Креста в июне этого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Проект реализуется для помощи пожилым людям - бывшим малолетним узникам и детям войны, которые перенесли коронавирус.

В реабилитацию входила дыхательная гимнастика, лечебная физкультура с упражнениями на крупные группы мышц. Средний срок проведения одного реабилитационного курса – две-три недели.

Под руководством декана медицинского факультета Псковского государственного университета профессора Марины Галактионовой участники проекта наблюдали за динамикой показателей жизнедеятельности организма и антропометрических параметров пожилых граждан. В первый и последний дни занятий измерялись масса и длина тела с расчетом индекса массы тела.

2/3 граждан после прохождения курса отметили улучшение психологического состояния. Более 90% участников остались довольны реабилитацией.

Чтобы стать участником проекта «Восстановление после COVID-19», необходимо записаться по телефону 72-09-11 или в сообщениях группы https://vk.com/moprorkk.