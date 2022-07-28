28 июля в России отмечается День PR‑специалиста

07:26, 28 июля 2022, ПАИ

Ежегодно 28 июля все российские PR-специалисты разных отраслей отмечают свой профессиональный праздник, сообщает calend.ru.

28 июля 2003 года министром труда и социального развития РФ было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

В справочник были внесены характеристики следующих должностей: «Заместитель директора по связям с общественностью», «Начальник отдела по связям с общественностью», «Менеджер по связям с общественностью» и «Специалист по связям с общественностью».

28 июля 2004 года российское PR-сообщество (PR — Public Relations — связи с общественностью) впервые отпраздновало день государственной регистрации профессии. Именно тогда появилась традиция ежегодного празднования Дня PR-специалиста.

