Дожди прогнозируются в Псковской области сегодня
28 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, пишет официальный Telegram-канал региона.
Ветер западных направлений, умеренный. Температура по области днем +19...+24 градуса. В Пскове и Великих Луках пройдут кратковременные дожди. Температура днем +20...+22 градуса.
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