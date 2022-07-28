29 июля в Печорах пройдет органный концерт «От барокко к ренессансу»
19 июля в 18:30 в Печорах состоится концерт органной и клавесинной музыки «От барокко к ренессансу», сообщается в группе «Органные концерты в Печорах».
Гости услышат Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Яна Питерсзона Свелинка и Орландо Лассо. Концерт пройдет в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а (Лютеранская церковь святого Петра).
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